Kiev et Tbilissi veulent oeuvrer ensemble pour rejoindre Otan et UE

Le président ukrainien Petro Porochenko et son homologue géorgien Guiorgui Margvelachvili ont annoncé mardi leur intention d’oeuvrer ensemble pour rejoindre l’Otan et l’Union européenne, face à la Russie considérée comme une menace.

« Nous nous sommes mis d’accord pour demander ensemble et de manière plus active que la Géorgie et l’Ukraine soient intégrées dans l’espace européen et euro-atlantique », a déclaré M. Margvelachvili lors d’une conférence de presse commune à Tbilissi.

« L’indépendance et la démocratie (des deux ex-républiques soviétiques, ndlr) sont confrontées exactement aux mêmes menaces », a souligné pour sa part M. Porochenko, dans une allusion claire à la Russie, en ajoutant que Kiev et Tbilissi vont « coordonner les mesures » à prendre en vue de leur éventuelle adhésion à l’UE et à l’Otan.

L’Ukraine accuse la Russie, qui a annexé en 2014 la péninsule de Crimée, de soutenir financièrement et militairement les rebelles prorusses dans l’est du pays, ce que Moscou dément. Le conflit armé entre les rebelles et les forces ukrainiennes a fait plus de 10.000 morts et abouti à la création de deux « républiques » séparatistes dans l’Est.

La Géorgie s’était pour sa part opposée à la Russie au cours d’une guerre éclair en août 2008, qui s’était soldée par la reconnaissance par Moscou de l’indépendance de deux républiques séparatistes prorusses, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie qui avaient fait sécession de la Géorgie en 1992.

L’Ukraine et la Géorgie se sont donnés comme priorité d’adhérer à l’Otan et à l’UE, au risque de provoquer la colère de la Russie, qui s’inquiète de l’élargissement de l’Alliance près de ses frontières.

Source: AFP