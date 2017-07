Jeux vidéo: sur deux ou quatre roues, il y en a pour tous les goûts

Avec Dirt 4, MotoGP 17 et MXGP3, les amateurs de sports mécaniques, sur deux ou quatre roues, sont gâtés cet été en matière de jeux vidéo.

– Dirt 4 –

Héritière de la référence « Colin McRae Rally » sortie en 1998, la série des Dirt revient avec un nouvel épisode qui offre une belle part au « off-road ».

Outre le rallye classique, il est en effet possible de prendre part à des manches du Championnat du monde de rallycross, une discipline en plein boom, mais aussi, clin d’oeil au marché américain, de faire mugir buggies et pick-ups sur des anneaux en terre.

Le jeu reprend le système de gestion d’équipe déjà présent dans « Grid Autosport » et « Dirt Rally ». Celui-ci permet de recruter du personnel chargé de réparer la voiture, de superviser les opérations quotidiennes et d’améliorer le profil de l’équipe pour décrocher des contrats avec de nouveaux sponsors.

Grâce à la variété des aides au pilotage proposées, la jouabilité, moins pointue que « Dirt Rally », est rapidement agréable, tant pour les novices que pour les plus chevronnés. Il est évidemment recommandé de disposer d’un volant pour profiter au mieux des sensations offertes par le titre de Codemasters.

Les voitures WRC actuelles de Sébastien Ogier, Thierry Neuville et Jari-Matti Latvala ne sont pas au programme, faute d’accord de licence. Mais pour les nostalgiques, les véhicules mythiques du Group B, qui furent bannis du Championnat du monde des rallyes en 1987 après plusieurs graves accidents dus à leur puissance, sont présents.

Si les effets de lumière et le son, que ce soit les bruits du moteur ou les instructions du copilote, sont de très bonne qualité, la netteté des graphismes n’est pas optimale.

Au rayon des défauts de « Dirt 4 », les environnements des spéciales ne sont pas suffisamment variés. En revanche, la possibilité de créer ses propres tracés en rallye est un vrai plus.

(« Dirt 4 » – Développé par Codesmasters – Disponible sur Playstation 4, Xbox One et PC)

– MotoGP 17 –

Extrêmement exigeant au niveau de la conduite, « MotoGP 17 » risque d’en frustrer plus d’un. Pour les novices, il faudra compter une dizaine d’heures et des centaines de chutes avant de commencer à maîtriser sa moto et trouver les bons réglages.

Ceux qui auront persévéré profiteront de tous les circuits de la saison 2017 et apprécieront une différence de style de pilotage bien marquée entre les catégories.

Néanmoins les concurrents adoptent un comportement encore trop prévisible.

Côté graphismes, il y a du mieux en piste et les collisions en course sont un peu plus réalistes, mais les expressions des pilotes restent désespérément mornes dans les cinématiques. Si le rugissement des motos est fidèle à la réalité, on pourra regretter que le public ne se fasse pas vraiment entendre.

(« MotoGP 17 » – Développé par Milestone – Disponible sur Playstation 4, Xbox One et PC)

– MXGP 3 –

Avec MXGP 3, les Italiens de Milestone ne sont pas parvenus à offrir un jeu enfin digne de ce nom au motocross malgré l’avantage de disposer de la licence officielle du Championnat du monde.

La déformation progressive des pistes, de plus en plus creusées au fil de la course, et les conditions météorologiques ont désormais une influence majeure sur la jouabilité. Mais le bilan est globalement mitigé, notamment en raison des bugs trop nombreux.

C’est surtout l’intelligence artificielle des adversaires, traditionnellement le point noir de la franchise, qui gâche le plus l’expérience. Et les graphismes sont loin d’être dignes du moteur de jeu « Unreal Engine 4 », en particulier sur Xbox One.

(« MXGP 3 » – Développé par Milestone – Disponible sur Playstation 4, Xbox One et PC)

