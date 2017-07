Italie: feu vert de Bruxelles à un effort budgétaire réduit

La Commission européenne a donné son feu vert à la demande de Rome de limiter son effort de réduction du déficit en 2018, à condition qu’elle poursuive son objectif de réduction du rapport dette/PIB, selon une lettre publiée sur le site du ministère italien de l’Economie.

Le 30 mai, le ministre italien de l’Economie Pier Carlo Padoan avait demandé à Bruxelles un ajustement du déficit de 0,3% en 2018, soit moitié moins que réclamé par l’UE.

Dans une lettre adressée mercredi à M. Padoan, la Commission valide « un ajustement budgétaire inférieur à ce qui est prescrit », mais demande à l’Italie de poursuivre « la baisse du ratio dette/PIB ».

« Nous avons essayé de tracer un chemin constructif entre les marges possibles dans les règles et les déviations non autorisées », avait souligné mercredi le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, à Bruxelles, sans dévoiler le contenu de la lettre. « Il faut respecter les règles » et en même temps ne « rien (faire) d’hostile à la croissance », avait-il dit.

Après deux années de récession, la péninsule connaît depuis 2014 une croissance exsangue, avec une hausse du PIB de 1% prévue par exemple cette année. La priorité du gouvernement italien est de soutenir cette fragile croissance.

Mais dans le même temps Bruxelles presse Rome de réduire son déficit public afin de favoriser une baisse de sa dette.

En 2016, la dette italienne a encore augmenté, atteignant un niveau record de 132,6% du PIB, contre 132% en 2015, et 123,3% en 2012. Il s’agit du niveau le plus élevé de la zone euro derrière la Grèce. Ce chiffre est bien au-delà des règles européennes qui stipulent que la dette publique doit être inférieure à 60% du PIB.

Source: AFP