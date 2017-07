Iran: un Américain accusé d'"infiltration" condamné à 10 ans de prison

Un ressortissant américain, accusé d' »infiltration », a été condamné à dix ans de prison, a annoncé dimanche le porte-parole de la justice iranienne, Gholamhossein Mohseni-Ejeie.

« Un Américain, ayant aussi une autre nationalité (non iranienne), a été identifié et arrêté par les services de renseignement (…) Il était venu pour une mission d’infiltration et a été condamné à dix ans de prison », a déclaré M. Mohseni-Ejeie, lors d’une conférence de presse retransmise par la télévision d’Etat sans donner plus de précision.

Source: AFP