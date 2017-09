Iran: Trump dit avoir pris sa décision sur l’accord de Vienne

NATIONS UNIES (Reuters) – Donald Trump a annoncé mercredi avoir pris sa décision concernant l’accord international sur le programme nucléaire de l’Iran conclu à Vienne en 2015, mais sans en préciser la nature.

« J’ai décidé », a déclaré le président américain, s’adressant à la presse à New York, au lendemain de son virulent discours devant l’Assemblée générale de l’Onu.

Donald Trump a laissé entendre qu’il pourrait ne pas certifier à la mi-octobre que l’Iran respecte sa part de l’accord, ce qui lui permettrait de le déclarer caduc. Dans ce cas, le Congrès disposerait de 60 jours pour rétablir les sanctions qui ont été levées après son entrée en vigueur.

S’exprimant à son tour mercredi à la tribune de l’Onu, le président iranien, Hassan Rohani, s’est vivement opposé aux propos de Donald Trump, disant qu’il ne tolérait de menaces de personne et promettant de respecter ce qui fut décidé à Vienne.

« Je déclare devant vous que la République islamique d’Iran ne sera pas le premier pays à violer l’accord », a-t-il déclaré, assurant que Téhéran réagirait de façon « décisive et résolue » à toute violation du texte.

« Il serait dommage que cet accord soit bafoué par des voyous qui viennent d’arriver sur la scène internationale », a-t-il ajouté, reprenant le terme utilisé la veille par le président américain, qui a parlé d’Etat-voyou pour désigner l’Iran.

Le commandant des gardiens de la Révolution l’avait auparavant invité à apporter des « réponses douloureuses » aux propos de son homologue américain.

UN BON ACCORD, SELON MACRON

Selon l’ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu, Nikki Haley, ces propos ne veulent pas forcément dire pas que les Etats-Unis vont se soustraire à l’accord. « Cela ne signifie pas clairement qu’il a l’intention de se retirer. C’est le signe clair qu’il est mécontent de l’accord », a-t-elle dit sur l’antenne de CBS.

Le chef de la diplomatie russe a quant à lui jugé le discours de Donald Trump « extrêmement inquiétant ».

« Nous allons défendre ce document, ce consensus, qui a été accueilli avec soulagement par la communauté internationale tout entière et qui a réellement renforcé la sécurité, tant au niveau régional qu’international », a dit Sergueï Lavrov.

De son côté, Emmanuel Macron n’a pas souhaité dire si Donald Trump l’avait informé de sa décision. « Je ne répondrai pas à cette question », a déclaré le président français, s’adressant à la presse en anglais. « Nous devons garder l’accord de 2015 parce que c’est un bon accord ».

Pour le chef de la diplomatie saoudienne, Téhéran n’en respecte pas les termes. « Nous comptons sur la communauté internationale pour faire le nécessaire afin que l’Iran s’y conforme », a ajouté Adel al Djoubeïr, s’adressant à la presse au siège des Nations unies.

Selon un membre de la délégation iranienne à l’Onu ayant requis l’anonymat, Téhéran pourrait relancer son programme si Donald Trump dénonce l’accord. « L’Iran est prêt à tous les scénarios si Trump se retire de l’accord. Cela inclut la reprise immédiate des travaux nucléaires interrompus dans le cadre de l’accord », a-t-il déclaré.

L’accord de Vienne a été conclu par Téhéran et les membres du groupe dit P5+1 (Etats-Unis, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Russie et Chine) le 14 juillet 2015, après douze ans de crises diplomatiques et d’âpres négociations.

(Avec Susan Heavey à Washington, Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Gilles Trequesser)