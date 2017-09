Ile-de-France : record de bouchons ce mardi matin

Les automobilistes franciliens ont dû prendre leur mal en patience ce mardi matin : les bouchons ont brisé leur record pour la région.

Jamais la circulation n’avait été aussi dense en Ile-de-France. Avec 546 kilomètres d’embouteillages, le précédent record de 544 km en novembre 2016 a été battu. Selon les journalistes du PC mobilité de Radio France, c’est donc un record absolu.

⚠️ Record absolu de bouchons en #idf ! 546km ! Pic atteint à 9h01. Le « record » précédent était de 544km relevé le 7 novembre 2016 à 8h50 ⚠️ pic.twitter.com/E6DGU4s0ij — RadioFrance Mobilité (@rftrafic) 19 septembre 2017

En cause : la pluie et une trentaine d’accidents qui se sont produits avant 10h. Le premier concernait selon Le Parisien un camion frigorifique qui a pris feu en heurtant un mur sur le périphérique intérieur, à hauteur de la Porte Maillot.

Après 10h, le trafic est revenu progressivement à la normale avec quelque 260 kilomètres de bouchons. La routine…

Le covoiturage prend un nouveau tournant en @iledefrance ! @IDFmobilites déploie de nouvelles mesures incitatives ! #TransportsIDF pic.twitter.com/5AGW6FIbaE — IDF Mobilités (@IDFmobilites) 18 septembre 2017

La région veut plus de covoiturage

Ce pic de bouchons intervient alors que la région Ile-de-France lance une campagne pour promouvoir le covoiturage. “Selon les études, c’est 1,1 ou 1,3 occupant par véhicule en Ile-de-France sur les routes tous les matins et tous les soirs”, a déclaré Valérie Pécresse lundi. “Si on arrive à avoir deux occupants par voiture en moyenne, on enlève un tiers de voitures des routes, c’est considérable”, a insisté la présidente d’Ile-de-France Mobilités (ex-Stif).