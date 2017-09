Il la quitte sans explication, elle devient sa patronne dix ans plus tard

Le blog As A Manager est géré par Alison Green qui après avoir géré les engagements, les licenciements, la promotion, le management d’une entreprise à succès, est devenue consultante. Elle délivre ses conseils sur le monde du travail « en vrai » et à l’écrit. Un homme lui a écrit cette semaine pour lui expliquer sa situation professionnelle un peu particulière. Il explique avoir eu une relation de trois ans avec une certaine Sylvia. C’était il y a dix ans. Ils ont vécu deux ans ensemble.

Elle voulait s’engager, lui n’était pas prêt à aller plus loin. « Je ne savais pas quoi faire alors je l’ai ghostée », écrit-il. Le principe est simple: il suffit de disparaître sans donner aucune explication à l’autre. Cette manière de rompre est évidemment violente malgré sa tranquillité apparente. « Pendant les vacances de Noël, alors qu’elle rendait visite à sa famille, j’ai simplement déménagé et quitté le pays. J’avais accepté un job dans un autre pays et je ne lui avais pas dit. Je voulais simplement éviter d’être englué dans une rupture dramatique. »

L’homme estime que Sylvia était « plutôt émotionnelle » et assure qu’elle lui avait déjà fait « plusieurs scènes » devant ses parents et ses amis. L’homme s’est donc épanoui en tant que professeur de mathématiques. Il a eu plusieurs relations amoureuses depuis Sylvia et a cessé de penser à elle. Jusqu’à cette semaine, quand il a appris que la directrice de l’école où il travaille devait être remplacée suite à un sérieux problème de famille. Il a jeté un oeil au profil de la nouvelle directrice. Surprise: il s’agit de Sylvia. « Nous ne sommes pas restés en contact et nous n’avons pas d’amis en commun. N’étant pas un grand fan des réseaux sociaux, je ne savais pas ce qu’elle avait fait tout ce temps depuis la fin de notre histoire déplaisante. »

Il estime la situation très « embarrassante » et râle de devoir désormais « rendre des comptes à son ex ». Il sait qu’il ne trouvera pas de boulot ailleurs avant la rentrée, le timing étant trop court. Il regrette aujourd’hui d’avoir réagi aussi lâchement mais rappelle qu’il ne sait plus rien y changer.

Alison lui répond en le grondant copieusement. « Si vous l’aviez ghostée après un mois de relation, cela aurait été grossier mais potentiellement récupérable. Mais vous étiez ensemble pendant trois ans, vous viviez ensemble et vous avez disparu sans un mot? Vous lui avez infligé une grave destruction émotionnelle, là. C’est très grave. (…) Sylvia va probablement être choquée et horrifiée quand elle découvrira que vous travaillez dans son école et qu’elle est censée vous gérer. »

Elle lui conseille de contacter Sylvia avant la rentrée, histoire qu’elle ne se prenne pas la deuxième claque de sa vie lors de son premier jour de travail. « Reconnaissez que vous avez commis une grave erreur lorsque vous avez disparu, dites que vous êtes vraiment désolé. (…) Reconnaître votre comportement est préférable à ne pas le reconnaître du tout. »

Source: 7sur7.be