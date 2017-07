Iavoloha : La Président Rajaonarimampianina inaugure les nouvelles infrastructures de la Garde Présidentielle

Dans le cadre de la rénovation des camps militaires dans tout le pays, la Garde Présidentielle à Iavoloha s’est dotée de nouvelles infrastructures et de nouveaux équipements. Il s’agissait de travaux de construction de nouveaux locaux et aussi de rénovation. Le Couple présidentiel ainsi que des partenaires ont contribué à la réalisation des infrastructures qui ont été inaugurées par le Chef de l’Etat, et son épouse Voahangy Rajaonarimampianina, ce 12 juillet.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, a relevé que « Cette fois-ci, c’est dans notre domaine qu’a lieu une inauguration. L’objectif est d’aménager le site, de démontrer qu’on peut construire de nouvelles infrastructures et procéder à de la réhabilitation dans le même temps. C’est une vitrine pour démontrer le savoir-faire en ce qui concerne l’amélioration de l’environnement de travail et de vie. Nous avons rénové, et les résultats sont satisfaisants et de qualité ».

Un dortoir a été construit pour la GP. Il est équipé de nouveaux lits, pourvu d’un réfectoire et d’une cuisine. Le poste de police ainsi que les terrains de sports ont été réhabilités et rénovés. Par ailleurs, le couple présidentiel a également offert des couvertures, des outils de jardinage, ainsi que des équipements sportifs.

Les infrastructures :

Un dortoir pour 72 personnes, avec douches et toilettes,

Un réfectoire pour 250 personnes, et une grande cuisine,

Un grand terrain de sport rénové, multi discipline (basket, volley, et handball) pourvu de gradins,

Un Poste de police rénové.

