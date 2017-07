GP de Grande-Bretagne: Bottas et Hamilton les plus rapides de la 2e séance d'essais

Les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, dans un mouchoir, ont dominé les deux séances d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne, 10e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Silverstone (5,891 km).

Déjà meilleur temps du matin, le Finlandais, poleman et vainqueur du précédent GP en Autriche la semaine dernière, a amélioré l’après-midi pour en terminer sur un chrono de 1 min 28 sec 496/1000.

Le Britannique accusait 47/1000 de retard tout juste sur son coéquipier dans la deuxième séance, contre 78/1000 dans la première.

Toute la journée, les Mercedes se sont détachées de la concurrence. En retrait dans la matinée, les Ferrari ont franchi un cap dans l’après-midi, pour se rapprocher à 332/1000 pour le Finlandais Kimi Räikkönen et 460/1000 pour l’Allemand Sebastian Vettel, leader du Championnat du monde.

Sans surprise, les deux Red Bull du Néerlandais Max Verstappen, à 602/1000, et de l’Australien Daniel Ricciardo, à 1 sec 090/1000, complètent le top 6.

Les Français Esteban Ocon (Force India) et Romain Grosjean (Haas) ont signé les 10e et 14e temps, à 1 sec 887/1000 et 2 sec 165/1000 respectivement.

La troisième séance d’essais libres est prévue samedi entre 10h00 et 11h00 (11h00-12h00 françaises/09h00-10h00 GMT).

. 2e séance d’essais libres:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:28.496 (31 tours)

(moyenne: 239,645 km/h)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:28.543 (35)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:28.828 (36)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:28.956 (36)

Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) 1:29.098 (32)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:29.586 (35)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:29.936 (37)

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:30.006 (36)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:30.238 (28)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:30.383 (42)

Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault) 1:30.555 (26)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) 1:30.562 (34)

Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:30.624 (43)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:30.661 (33)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:30.695 (37)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:30.782 (31)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:30.835 (33)

Jolyon Palmer (GBR/Renault) 1:30.879 (25)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:31.616 (27)

Pascal Wehrlein (GER/Sauber-Ferrari) 1:31.929 (30)

