Gold Cup: Salvador, Jamaïque et Mexique qualifiés pour les quarts

Le Salvador et la Jamaïque avec un match nul (1-1) et le Mexique qui s’est imposé face à Curaçao (2-0) se sont qualifiés dimanche pour les quarts de finale de la Gold Cup.

Le Mexique termine le troisième et dernier tour du groupe C avec un total de 7 points devant la Jamaïque 5 et le Salvador 4.

Le Salvador accède aux quarts de finale pour la première fois depuis 2013, après avoir échoué lors des éliminatoires en 2015.

Bien que meilleur dans le jeu Curaçao a subi sa troisième défaite et quitte le tournoi sans avoir marqué de point.

Les résultats de dimanche:

A San Antonio (Etats Unis)

Jamaïque – Salvador 1-1

Buts:

Jamaïque: Mattocks (64)

Salvador: Bonilla (15)

Mexique bat Curaçao 2-0

Buts:

Mexique: Sepulveda (22), Alvarez (90+1)

Classement Pts J G N P Bp Bc

1. Mexique 7 3 2 1 0 5 1 QUALIFIE

2. Jamaïque 5 3 1 2 0 3 1 QUALIFIE

3. Salvador 4 3 1 1 1 4 4 QUALIFIE

4. Curaçao 0 3 0 0 3 0 6

Programme des quarts de finale:

Mercredi 19 juillet à Philadelphie

Costa Rica – Panama

Etats-Unis – Salvador

Jeudi 20 juillet à Phoenix

Mexique – Honduras

Jamaïque – Canada

Source: AFP