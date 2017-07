Froome: "beaucoup mieux que dans les Pyrénées"

Le maillot jaune Chris Froome, qui a terminé la première journée alpestre à la troisième place, a expliqué se sentir « beaucoup mieux » que dans les Pyrénées, après en avoir fini avec la 17e étape du Tour, à quatre jours de l’arrivée sur les Champs-Elysées.

A l’arrivée à Peyragudes (12e étape), le Britannique, favori du Tour, avait cédé une vingtaine de secondes.

Q: Avez-vous été étonné par le recul de Fabio Aru ?

R: « Oui, j’ai été surpris qu’il soit lâché. Je m’attendais, au contraire, à ce qu’il passe à l’attaque. Dans la troisième semaine, chacun puise au fond de lui-même, un mauvais jour ne pardonne pas. Mon équipe a été brillante alors qu’on était sous pression. Mais, aujourd’hui, je me sentais beaucoup mieux que dans les Pyrénées voici une semaine. J’espère avoir les mêmes jambes demain (jeudi). »

Q: Pourquoi avoir couru derrière Dan Martin dans le Galibier ?

R: « Je ne voulais pas me retrouver dans la même situation que la semaine dernière (dans l’étape de Foix). Personne ne voulait mener la poursuite derrière les coureurs qui prenaient de l’avance. Et, comme je me sentais de bonnes jambes, je me suis dit: ‘pourquoi pas les garder sous contrôle ?’ Mais je pense aussi à la prochaine étape. »

Q: Votre coéquipier Mikel Landa est toujours à l’avant. Qu’attendre de lui dans l’Izoard ? Le podium ?

R: « Ce serait incroyable qu’il finisse sur le podium. Mais il a montré dans le Galibier à quel point il était fort. A l’arrivée, il était encore là. On verra bien demain (jeudi). Sur l’Izoard, ce sera une question de jambes. »

Propos recueillis en conférence de presse

Source: AFP