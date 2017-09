France: 180 chefs reçus à l’Élysée par Emmanuel Macron

GASTRONOMIE. Emmanuel Macron a reçu mercredi 180 chefs étoilés à l’Élysée, une première, « qui prouve que la nourriture est une affaire d?État », a-t-il déclaré en saluant des « ambassadeurs de la gastronomie française ».

Ce déjeuner prestigieux, dans la grande salle des fêtes du palais présidentiel, au menu signé Guy Savoy avec le concours de Yannick Alléno, était organisé à l’occasion du concours des Bocuse d’Or, l’un des plus célèbres trophées de cuisine au monde, qui se tient mardi et mercredi à Paris.

Tous en veste blanche, les 180 chefs ont d’abord posé dans le jardin de l?Élysée pour une photo de groupe autour du président.

Au menu, l’huître Gillardeau crème glacée à la livèche, langoustine du Guilvinec et ananas fermenté, soupe d’artichaut à la truffe noire et « oreiller de la belle basse-cour », en hommage à Paul Bocuse. Ses auteurs: Guy Savoy, Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic et Dominique Crenn.

La crème de la profession était réunie, dont Marc Veyrat, Christian Constant, Joël Rebuchon, Alain Ducasse, Jean-François Piège, Ghislaine Arabian, Régis Marcon, Reine Sammut ou encore la gagnante de Top Chef, Stéphanie Le Quellec, et le président des Bocuse d’Or, Jérôme Bocuse, fils de « Monsieur Paul », 91 ans.

Sans oublier William Elliott, chef au Touquet, qui avait organisé le dîner de mariage du couple Macron en 2007.

« Nous connaissons beaucoup de chefs. Quand nous avons quelque chose à fêter, nous allons chez un chef », a souri Brigitte Macron.

« Chaque fois que je reçois des chefs d?État, j?ai à c?ur de mettre à l?honneur la gastronomie française, et c?est attendu », a dit Emmanuel Macron.

Le président souhaite que 10.000 restaurants dans le monde participent en 2022 à l’opération Goût de France, lancée en 2015, a-t-il annoncé. Dans le cadre de cette opération, des restaurants internationaux mettent à l’honneur la gastronomie et le service à la française. Un « plan d’action pour Goût de France » sera présenté le 10 octobre, « à l’image de ce qui a été fait pour la French Tech », a-t-il précisé. « Il ne faut jamais céder au goût des autres », a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a rendu hommage à un métier « d’une exigence extrême, où on vit dans l’angoisse d’être un peu moins parfait ». « Je n’ignore rien de tout cela. Rien ne se fait sans effort. Vous êtes un exemple pour les jeunes », a-t-il déclaré.

Il a aussi remercié le personnel de service « pour son dévouement ».

« Je suis passé ici à minuit avec Brigitte et j’ai vu des femmes et des hommes qui avaient une passion: dresser les tables. Ils portent une excellence », a-t-il relevé. Quand on reçoit un chef d?État étranger, « tout se joue là, par ces petits gestes exemplaires. Il y a une dignité irremplaçable, elle ne se calcule pas en argent, mais à la reconnaissance », a-t-il conclu.