FN : Marine Le Pen et Florian Philippot à deux doigts de la rupture

Alerte ouragan au sommet du Front National. Marine le Pen a franchi un pas supplémentaire en direction de la rupture avec Florian Philippot en déclarant ce matin qu’elle prendrait ses responsabilités s’il refusait de quitter la présidence de son association ” Les Patriotes”.

C’est un duel à couteaux tirés que se livrent depuis plusieurs jours Marine Le Pen et Florian Philippot, par médias interposés. Vendredi matin, Marine Le Pen demandait dans une interview au Parisien à son ancien directeur de campagne de renoncer à la présidence de son association “Les Patriotes”, jugée dissidente au sein du parti. Florian Philippot a répondu par la négative lundi et ce mardi matin, un palier supplémentaire dans les hostilités a été franchi.

Sur RTL, la présidente du Front National a déclaré qu’elle “prendrai[t ses] responsabilités” si son vice-président n’accédait pas à sa demande.

« Je fais confiance à Florian Philippot pour lever les ambiguïtés », explique Marine Le Pen dans #RTLMatin > https://t.co/w4Evj3cunu pic.twitter.com/aEPnkxgk5z — Elizabeth Martichoux (@EliMartichoux) 19 septembre 2017

“Florian est un dirigeant politique. Il sait, je crois, que la création des +Patriotes+ au moment des législatives a créé une forme d’émoi au sein du Front national, auprès des adhérents du Front national, et même certaines inquiétudes”, avait un peu plus tôt déclaré Marine Le Pen.

“Je lui fais confiance”

“Moi, je lui fais confiance pour lever ces ambiguïtés, pour rassurer les adhérents du Front national et pour, je le souhaite, se reconcentrer, comme l’intégralité des dirigeants du Front national, sur cette grande œuvre de refondation”, a-t-elle poursuivi.

“Un pistolet sur la tempe”

Interrogé sur RMC et BFMTV, Florian Philippot a réagi avec humeur à ces propos : “On ne fera pas la refondation avec un pistolet sur la tempe”, a déclaré le vice-président du FN qui a maintenu sa position : “Je ne comprends pas du tout où est le problème avec cette association”. (…) “Je lui ai répondu, ainsi qu’au bureau politique, que je ne comprenais pas cette demande et que je ne pouvais donc pas y répondre”, a déclaré M. Philippot mardi sur RMC et BFMTV, poursuivant : “Je note que d’autres vice-présidents comme Louis Aliot sont également présidents d’associations” et “on ne leur a jamais rien demandé”, a-t-il poursuivi.

Une division profonde

Le Front National semble avoir du mal à se relever de sa défaite au second tour de la présidentielle, un échec que beaucoup au sein du parti attribuent à Florian Philippot. La présidente du FN l’avait toujours défendu jusqu’ici. Il semble qu’elle ait changé de position.