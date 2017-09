Federal-Mogul Motorparts célèbre 120 ans de freinage avec Ferodo®

La marque Ferodo® de Federal-Mogul Motorparts (www.FMmotorparts.com) pour les produits de freinage de première monte et de pièces de rechange célèbre ses 120 ans cette année. Fondée en 1897 à Chapel-en-le-Frith, à 30 kilomètres au sud de Manchester au Royaume-Uni, la marque britannique de freinage a été acquise par Federal-Mogul en 1998. Depuis, Ferodo est devenue un des piliers du portefeuille de freinage de Federal Mogul Motorparts dans le monde, et dans la région du Moyen-Orient en particulier, avec une présence significative dans des marchés régionaux pricipaux, notamment l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l’Egypte, le Marco, Chypre, le Liban, l’Algérie et la Tunisie.

« Federal-Mogul Motorparts possède une longue histoire avec Ferodo. La marque de freins convient parfaitement à notre portefeuille de pièces automobiles de qualité. Outre ses innovations, elle veille à fixer de nouvelles normes pour le secteur des pièces de première monte et des pièces de rechange », a expliqué Tim Paustian, Directeur Régional des Ventes, région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Federal-Mogul Motorparts. « Feredo est leader du freinage de qualité depuis des décennies et connaît une expansion rapide sur le marché de la région MENA grâce à ses produits de qualité ».

Sur base de son importante réputation en Europe ainsi que dans le monde, la marque Ferodo connaît une diffusion rapide dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, affichant une croissance significative entre 2014 et 2016. Ferodo est réputée pour sa gamme innovante Eco-Friction® constituée de plaquettes de frein avec peu ou pas de cuivre. Mises au point après cinq ans de recherches intensives avec plus de 1,500 matériaux testés et 25 nouveaux composants développés, Eco-Friction est en avance sur les régulations environnementales appelant à la réduction de l’utilisation du cuivre dans les plaquettes de frein. Eco-Friction répond aux normes de freinage les plus sévères et offre des meilleures performances dans ses catégories, avec à l’appui les nombreux tests effectués par la concurrence.

Federal-Mogul Motorparts est de même fière de proposer de nombreuses marques mondiales de pièces de rechange automobiles, notamment Champion®, Payen®, AE® et Jurid®, pour n’en nommer que quelques unes. La compagnie fonctionne comme fournisseur intégré de pièces de rechange automobiles de qualité, essentielles à la fabrication et à l’entretien des véhicules.

Federal-Mogul Motorparts célèbre le 120ème anniversaire de Ferodo durant leur évènement annuel, « Eco Days », où clients, distributeurs, partenaires et membres de la presse participeront tout au long de trois jours a des sessions de sensibilisation, d’engagement et de tests de conduite centrées autour de la technologie Eco-Friction de Ferodo. L’évènement aura lieu du 24 au 27 septembre 2017 à Belgrade en Serbie, et accueillera des visiteurs des Emirats Arabes Unis, d’Arabie Saoudite, de Tunisie, d’Algérie, du Maroc et d’Egypte.

Distribué par APO pour Federal-Mogul Corporation.

Contact :

Jessy Abi Khattar | Quill Communications | 00971 52 445 4388 | JKhattar@QuillMENA.com

A propos de Federal-Mogul :

Federal-Mogul LLC est un fournisseur mondial de renom de produits et services aux fabricants et techniciens de véhicules et d’équipements dans les marchés des véhicules légers, moyens et lourds, de la marine, de l’aéronautique, de la génération d’énergie et du marché industriel. Les produits et services de la compagnie permettent d’améliorer la consommation de carburant, de réduire les émissions et d’augmenter la sécurité.

Federal-Mogul gère deux divisions d’affaires indépendantes, chacune avec un directeur général responsable devant le conseil d’administration de Federal-Mogul.

Federal-Mogul Motorparts vend et distribue une large gamme de produits avec plus de 20 marques très connues dans le monde des pièces de rechange automobiles, tout en fournissant de même les fabricants de véhicules avec des produits de freinage, essuie-glaces et éléments de châssis. Les marques des pièces de rechange de la compagnie incluent les essuie-glaces ANCO®, les pièces d’origine et les liquides Beck/Arnley® de qualité ; les systèmes d’allumage BERU®* ; l’éclairage, les bougies, les essuie-glaces et les filtres Champion® ; les filtres Interfil® ; les produits pour moteurs d’AE®, Fel-Pro®, FP Diesel®, Goetze®, Glyco®, National®, Nüral®, Payen®, Sealed Power® et Speed-Pro®; les éléments de châssis de MOOG® ; ainsi que les produits de freinage et d’éclairage de Ferodo®, Jurid® et Wagner®.

Federal-Mogul Powertrain conçoit et fabrique les pièces originales du groupe motopropulseur et des produits de protection des systèmes pour le secteur automobile, le secteur des utilitaires lourds, ainsi que les applications industrielles et de transport.

Federal-Mogul a été fondée à Detroit en 1899 et possède son siège central mondial à Southfield, Michigan. La compagnie emploie près de 50 000 personnes dans 34 pays. Pour de plus amples informations, merci de visiter www.FMmotorparts.com.

*BERU est une marque déposée de BorgWarner Ludwigsburg GmbH