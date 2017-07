Ericsson accélère sa restructuration après une nouvelle perte trimestrielle

L’équipementier en télécommunications suédois Ericsson a annoncé mardi qu’il allait engager des mesures supplémentaires de rationalisation après avoir essuyé une nouvelle perte nette au deuxième trimestre dans une conjoncture adverse qui devrait encore se dégrader.

Ericsson a enregistré une perte nette de 1,0 milliard de couronnes entre avril et juin, pour un chiffre d’affaires en repli de 8%, à 49,9 milliards. Il entrevoit un « risque accru » de dégradation du marché avec un effet négatif de 3 à 5 milliards sur son bénéfice opérationnel au cours des 12 prochains mois et va en conséquence porter ses programmes de réduction des coûts à 10 milliards de couronnes par an d’ici 2018.

Source: AFP