Enquêtes sur les atrocités: le Sri Lanka n'a pas tenu ses engagements, selon un expert de l'ONU

Le Sri Lanka n’a pas respecté ses engagements internationaux de poursuivre les membres des troupes gouvernementales et rebelles tamouls responsables d’atrocités commises durant la guerre civile, a dénoncé un expert de l’ONU vendredi.

Selon Ben Emmerson, rapporteur de l’ONU pour les droits de l’Homme, les efforts de Colombo en matière de justice de transition sont « à l’arrêt » huit ans après la guerre civile qui a fait plus de 100.000 morts dans le pays.

« Aucune des mesures adoptées jusqu’ici par le Sri Lanka pour remplir ses engagements ne sont suffisantes pour garantir de réels progrès », a déclaré M. Emmerson face aux journalistes à Colombo, au cours d’une visite officielle visant à faire le point sur les avancées de l’enquête.

« Il y a peu de chances pour que les responsables de crimes de guerre de l’armée Sri Lankaise soient traduits devant la justice », a t-il ajouté.

En 2015, le Sri Lanka avait évité de justesse des sanctions internationales grâce à une promesse du président Maithripala Sirisena d’enquêter sur des atrocités commises durant le conflit, atrocités que le précédent régime refusait de reconnaître.

Le nouveau gouvernement avait obtenu un délai du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour rendre justice, s’assurer de la réconciliation des parties et prévenir tout nouveau conflit ethnique.

M. Emmerson a toutefois exprimé ses inquiétudes, estimant que « des éléments rétrogrades » parmi l’armée et la coalition gouvernementale pourraient à nouveau attiser les tensions ethniques.

« Mon but est de faire en sorte, pour le Sri Lanka et son peuple, que ce processus ne soit pas détourné par des éléments rétrogrades dans le personnel de sécurité et leurs alliés au sein du gouvernement », a t-il précisé.

Pendant 37 ans, le Sri Lanka a été déchiré par de féroces combats entre la minorité tamoule et la majorité cinghalaise. Le conflit s’est achevé en mai 2009 par la victoire finale de Colombo, au prix d’un gigantesque bain de sang.

Environ 40.000 civils tamouls auraient été tués par les forces gouvernementales durant les derniers mois de la guerre.

Source: AFP