En Marche : les députés conviés à un séminaire pour resserrer les rangs

Les 313 députés d’En Marche sont conviés ce lundi pour deux jours de séminaire de cohésion visant à resserrer les rangs en vue d’un automne législatif chargé.

Eviter les couacs dans la communication, mieux percevoir l’action gouvernementale pour mieux la défendre, resserrer les liens entre les députés, voilà l’objectif de ce séminaire de “team building” auquel sont conviés les 313 députés d’En Marche.

“Un moment de partage”

Les élus avaient rendez-vous ce lundi matin aux Docks d’Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. A son arrivée, le patron des députés d’En Marche, Richard Ferrand, a déclaré : “c’est un moment de partage, un moment de travail”, pour “mieux partager les richesses de chacun”, avant de prononcer un discours sur les vertus de l’audace :

Début du séminaire de rentrée du groupe #LREM à #Aubervilliers : « l’audace qui a porté @EmmanuelMacron est notre boussole et notre moteur » pic.twitter.com/URaGaMiC2U — François de Rugy (@FdeRugy) 18 septembre 2017

Une journée pour la cohésion, une autre pour le travail de fond

Lundi, la journée devrait être consacrée à la construction de cette culture de groupe, avec notamment des ateliers où les parlementaires réfléchiront à leur « rôle », leur « ambition » et leur « écosystème ». Le soir, un apéritif des territoires devra encore resserrer les liens, chaque député étant tenu d’apporter une spécialité de sa région à partager. Mardi, les députés travailleront sur les textes législatifs majeurs qui devront être votés à l’automne : le projet de loi antiterroriste, le budget et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS. Objectif : que chacun parvienne à défendre efficacement les projets gouvernementaux afin de ne pas renouveler les fausses notes de la baisse des APL et des contrats aidés.

“Qu’il y ait du rodage c’est normal”

“A un moment, on a un peu perdu le fil collectivement, on a oublié la cohérence d’ensemble, on s’est laissé prendre par petits bouts, d’un épisode à l’autre”, a déclaré un parlementaire à l’AFP. “Qu’il y ait du rodage c’est normal, c’est ce que nous allons corriger”, a aussi estimé Sacha Houlié, vice-président de l’Assemblée et élu de la Vienne, notant que l’adoption des textes de loi “ne suffit pas, il faut aussi de la promotion”.

Une popularité en forte baisse

La rentrée sociale promet en effet d’être agitée et la popularité d’Emmanuel Macron et de son équipe est en forte baisse. En deux mois, le chef de l’Etat a baissé au plus bas niveau d’un président en début de mandat, avec 32% de jugements favorables sur son action, contre 42% en juillet, selon un sondage Ipsos-Le Point publié la semaine dernière.