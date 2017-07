Emmy Awards: "Saturday Night Live" et "Westworld" en tête des nominations

L’émission satirique culte « Saturday Night Live » et la série de science-fiction « Westworld », qui se déroule dans un parc d’attractions peuplé d’humanoïdes où tout est permis, arrivent en tête des nominations aux Emmy Awards, les prestigieuses récompenses de la télévision américaine.

Elles sont chacune nommées dans 22 catégories, arrivant bien devant de nouveaux venus comme « Stranger Things » et « Feud » – sur la rivalité entre les actrices Joan Crawford et Bette Davis – qui ont décroché 18 nominations, ou le plus aguerri « Veep » avec ses 17 nominations.

Source: AFP