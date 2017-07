Eiffage, Vinci et Bouygues en lice pour la seconde ligne grande vitesse britannique

Les groupes français Eiffage, Vinci et Bouygues ont remporté des contrats pour la construction de la deuxième ligne à grande vitesse britannique, a annoncé le ministère des Transports lundi.

Le projet comprend la construction de tunnels, de ponts, de berges et de viaducs. Un budget de 6,6 milliards de livres (7,5 milliards d’euros) est prévu pour cette ligne à grande vitesse qui permettra de relier Londres et Birmingham.

Ni le ministère britannique ni les trois groupes n’ont répondu dans l’immédiat à l’AFP sur la question des montants perçus par chacune des entités qui ont gagné des marchés.

Dans le détail, Bouygues Travaux Publics et Eiffage Genie Civil participeront aux travaux effectués sur l’aire centrale.

Vinci Construction Grands Projets, Vinci Construction UK et Vinci Construction Terrassement seront requis sur l’aire Nord.

Selon une source proche du dossier, la totalité des contrats remportés par Vinci se chiffrerait à 2,5 milliards de livres (2.9 milliards d’euros).

Quelque 16.000 emplois devraient être créés dans le pays. La ligne devrait être opérationnelle en 2026 et devrait prendre en charge plus de 300.000 passagers par jour. Le trajet pour rejoindre Londres à Birmingham devrait être réduit d’une heure trente actuellement à cinquante minutes.

Fin juin, les autorités britanniques avaient publié une liste réduite de candidats pour exploiter cette future ligne, et avaient annoncé que la SNCF faisait partie d’un des trois consortiums pré-sélectionnés (à hauteur de 30% du consortium). La date de la décision des autorités sur le vainqueur de cet appel d’offres distinct n’avait pas été précisée.

La LGV Londres-Birmingham ne constitue que la première phase du projet HS2, dont la seconde étape prévoit le prolongement de la ligne à grande vitesse depuis Birmingham en deux tronçons septentrionaux, l’un vers le nord-ouest jusqu’à Manchester, l’autre un peu plus à l’est jusqu’à Leeds.

Les détails de ces tronçons doivent être annoncés lundi après-midi. L’exploitation de ces tronçons supplémentaires de la ligne à grande vitesse pourrait débuter vers 2033. Les autorités britanniques ont estimé à 56 milliards de livres (63,8 milliards d’euros) le coût total du projet HS2.

Cette ligne sera la deuxième ligne à grande vitesse du Royaume-Uni après le tronçon (HS1) qui relie Londres au Tunnel sous la Manche.

Vendredi 14 juillet, les fonds de pension canadiens propriétaires de cette première ligne à grande vitesse avaient annoncé sa vente à des fonds britanniques et sud-coréen. Aucun montant n’avait été annoncé mais la presse britannique a évoqué une somme supérieure à 3 milliards de livres (3,4 milliards d’euros).

Deux fonds d’investissement britanniques spécialisés dans les infrastructures, HCIL (35%) et Equitix (35%) se partageront la propriété de la ligne avec le fonds sud-coréen National Pension Service of the Republic of Korea (30%).

burs-cg/pn/mcj

Source: AFP