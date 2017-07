Eau libre: on n'arrête plus Aurélie Muller

Course après course, le souvenir de Rio s’estompe. Dans les eaux du lac Balaton, Aurélie Muller a réaffirmé son retour au tout premier plan en ajoutant à l’or mondial du 10 km l’argent du 5 km, mercredi.

Et c’est une sensation de « plénitude » qui envahit la nageuse de 27 ans. « Je contrôle ce que je fais, je maîtrise ce que je fais. (…) Ce n’est vraiment que du plaisir, je me régale », a-t-elle expliqué à peine sortie du lac hongrois.

« Elle vole », a résumé le patron de l’eau libre française, Stéphane Lecat.

Voilà désormais le palmarès de celle qui s’entraîne depuis début 2015 avec Philippe Lucas garni de quatre médailles mondiales: deux en or (10 km en 2015 et 2017) et deux en argent (5 km en 2011 et 2017), ce qui en fait le plus riche de l’eau libre tricolore.

Sa renaissance -elle insiste sur le fait qu’elle ne la vit pas comme une revanche- est spectaculaire, un an après sa désillusion de Rio.

L’été dernier, dans la baie de Copacabana, Muller avait vu son rêve olympique s’envoler, quand une disqualification pour avoir gêné une autre concurrente dans le sprint final lui avait coûté la médaille d’argent.

Dimanche, c’est en menant la course quasiment de bout en bout qu’elle a conservé avec panache la couronne mondiale du 10 km.

« J’étais en totale maîtrise, je contrôlais les accélérations. C’est moi qui ai contrôlé la course, qui l’ai maîtrisée. J’ai décidé de ma victoire », décrit-elle.

– ‘Encore faim’ –

« A Kazan (aux Mondiaux-2015, ndlr), c’était une belle victoire parce que je n’avais jamais eu de gros résultats au niveau international, mais là c’est encore plus fort parce que je reviens de loin après Rio, estime-t-elle. Ca montre aux filles que j’ai été touchée, mais pas coulée. »

La nageuse de Sarreguemines, en Lorraine, n’est pas passée loin de répéter l’exploit trois jours plus tard sur 5 km. Elle a finalement terminé deuxième (59:10.5), à 3 sec 5/10 de l’Américaine Ashley Twichell, victorieuse, mais devant la Brésilienne Ana Marcela Cunha, troisième à 4 sec 4/10, départagée à la photo-finish avec la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal.

« J’ai fait toute la course devant. Dans le deuxième tour, j’ai vraiment joué, je savais que ça allait être chaud pour la victoire, je me suis dit autant tout tenter (…) Mais j’avais usé beaucoup d’énergie sur le 10 km », explique-t-elle.

Ca ne l’a pas empêchée de s’offrir une deuxième médaille en autant de courses.

Muller, qui a construit son année autour de trois projets -un marathon aquatique de 57 km en Argentine, des retrouvailles avec le 10 km à Abu Dhabi et le 1500 m des Championnats de France- avait pourtant déclaré aborder ces Championnats du monde avec « du recul » et sans « l’objectif précis de défendre » son titre.

Sa semaine marathon -4 courses et plus de 40 km- dans le lac Balaton se poursuit dès jeudi avec le relais 5 km par équipes mixtes et se terminera vendredi sur le plus gros morceau, le 25 km.

« J’ai encore faim », prévient-elle.

Et c’est le cas de toute l’équipe de France, qui se découvre un appétit d’ogre après avoir déjà englouti quatre médailles, dont deux en or (Muller sur 10 km et Marc-Antoine Olivier sur 5 km, en plus du bronze du 10 km), en quatre courses.

