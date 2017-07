Dix neuf nouveaux guichets ouverts pour la souscription aux bons et obligations du Trésor ivoirien

Abidjan, 19 juil (AIP) – La direction générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a ouvert 19 guichets ou circonscriptions financières (CF), scindées en trois axes, pour l’opération de souscription aux bons et obligations inscrits en compte courant à l’Agence comptable centrale des dépôts (ACCD).

Selon le communiqué parvenu mercredi à l’AIP, l’axe 1 est composé des CF de Grand-Bassam, d’Abidjan-Sud (à la Trésorerie principale de Port-Bouët), d’Abidjan-Nord (à la Trésorerie principale d’Abobo), de Bongouanou, de Daoukro, d’Abengourou et de Bouna. L’axe 2 comprend les CF de Divo, de Yamoussoukro, de Katiola, de Ferkessédougou et de Boundiali. L’axe 3 regroupe les CF d’Issia, de Séguéla, de Guiglo, de Duékoué de Man, d’Odienné et de Danané.

L’objectif de cette opération est « de mobiliser davantage d’épargne des personnes physiques pour contribuer au financement des besoins de trésorerie, de diversifier les instruments de mobilisation de l’épargne publique, d’offrir des possibilités de placement sain à la population et contribuer à la hausse du taux de bancarisation ».

« S’agissant des bons, ils sont de quatre maturités les bons de trois mois, six mois, neuf mois et 12 mois. Auxquelles s’appliquent les taux d’intérêts annuels respectifs de 3,75%, 4,75%, 4,85% et 5,00%. Concernant les Obligations, elles sont de deux sortes les Obligations de trois ans avec un taux d’intérêt annuel de 7,25% et celles de cinq ans avec un taux d’intérêt de 8,25% », explique la note.

Ces produits d’épargne, exclusivement réservés aux personnes physiques, sont émis sous forme de titres dématérialisés avec un prix nominal de 10.000 FCFA. Une mission sillonne depuis lundi plusieurs localités à cet effet en vue de former les agents ACCD devant tenir les guichets et de sensibiliser les agents des différentes CF sur les opportunités qu’offrent ces produits.

