Détention d'un militant allemand: Berlin convoque l'ambassadeur turc

Le ministère allemand des Affaires étrangères a convoqué mercredi l’ambassadeur de Turquie à Berlin après le placement en détention mardi par Ankara d’un militant allemand des droits de l’homme.

« Il est apparu nécessaire que le gouvernement turc comprenne immédiatement et directement l’indignation et l’incompréhension du gouvernement allemand, ainsi que nos attentes très claires en ce qui concerne le cas de Peter Steudtner, et cette fois-ci sans détours diplomatiques », a déclaré le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Martin Schäfer.

Source: AFP