Des investissements colossaux annoncés lors du Forum Maroc – Gabon 2017 (Communiqué)

Le Forum Maroc – Gabon qui vient de se terminer à Rabat a été l’occasion pour les entreprises et investisseurs marocains d’annoncer leur intention d’investir plusieurs milliards de dollars au Gabon dans les secteurs des Infrastructures, de l’Economie numérique, de l’Agro-industrie et des installations sanitaires, notamment.

Réunissant près de 300 participants dans les locaux de la chancellerie de l’Ambassade du Gabon à Rabat et destiné à promouvoir les investissements directs et à dynamiser les échanges entre les deux pays, le Forum Maroc – Gabon a permis aux investisseurs marocains de découvrir les opportunités offertes par le Gabon, rapporte, mardi, l’Organisation de la presse africaine (APO).

Selon le président de la Commission Afrique et Sud-Sud de la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM), Abdou Souléye Diop, le Forum aura permis de mieux cerner les projets gabonais et les outils pour accompagner leur mise à exécution. La CGEM est toute disposée à accompagner et à structurer des actions de développement et de B2B des entreprises marocaines avec les entreprises gabonaises et à impulser ce nouvel élan des relations économiques entre le Maroc et le Gabon, a-t-il ajouté.

Deux délégations d’hommes d’affaires marocains sont attendues au Gabon dans les prochaines semaines afin de poursuivre les échanges entamés avec les autorités gabonaises durant le Forum Maroc – Gabon 2017.

Ces délégations, qui se rendront à Libreville en octobre et novembre, seront composées d’opérateurs économiques originaires de la Région de Fès et de l’Oriental, ainsi que d’hommes d’affaires affiliés à la Chambre de Commerce de la Région de Rabat-Salé-Kénitra.

La prochaine édition du Forum Maroc – Gabon se déroulera en septembre 2018 à Rabat.