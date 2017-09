Départ de Florian Philippot du FN: Marine Le Pen dénonce une strétégie de « victimisation »

La présidente du Front National est très remontée contre son ancien bras droit.

Marine Le Pen a vivement réagi au départ de Florian Philippot du parti. Si la présidente du Front National dit qu’elle “respecte” sa décision, elle est très mécontente de la façon dont ce départ a été annoncé : “Je respecte sa décision mais je conteste formellement l’habillage qu’il effectue et les accusations qu’il porte”, a-t-elle déclaré lors de l’émission “Questions d’info LCP-AFP-Le Monde-franceinfo”, en dénonçant un “positionnement de victimisation” et “une critique outrancière” et “en partie diffamatoire” du Front national.

“Je suis la plus solide et la mieux placée” pour 2022

Marine Le Pen a enfoncé le clou en affirmant que le parti se remettrait “sans difficulté” de ce départ et prédisant une mort politique à son ancien bras droit. “Tous ceux qui ont mené une aventure solitaire ont disparu”, a-t-elle averti, assurant être elle-même la plus solide et la mieux placée” pour l’élection présidentielle de 2022.

Le combat anti-euro pas remis en cause

Marine Le Pen a également promis de continuer à revendiquer le retour à la souveraineté monétaire et à “combattre l’Union européenne”. Florian Philippot, fermement hostile à la monnaie européenne, était très critiqué au sein du parti où se fait de plus en plus entendre une ligne libérale économiquement et davantage hostile à l’immigration qu’à l’Europe.

Ceux qui applaudissent le départ de Philippot

D’autres personnalités liées au Front National ont réagi ce matin au départ de Florian Philippot, le maire de Béziers Robert Ménard, s’en réjouissant :

Il était temps ! Reste maintenant à changer de ligne. #Philippot #FN https://t.co/sn6mAoXSks — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 21 septembre 2017

Nicolas Bay également. Pour le secrétaire général du FN, la position de Philippot n’était pas tenable : “Il s’était enferré dans une démarche qui consistait à privilégier son petit groupe à la périphérie du FN plutôt que la refondation à l’intérieur”.

Sophie Montel, soutien de Florian Philippot, claque également la porte du Front National :