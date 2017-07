Démission de Villiers: les députés "constructifs" appellent le gouvernement à revenir sur la coupe budgétaire

Les députés du groupe « constructifs » LR-UDI-indépendants ont appelé mercredi le gouvernement à revenir sur la coupe budgétaire de 850 millions d’euros dans le budget 2017 de la défense, qui « vient d’entraîner la démission du chef d’état-major des armées ».

« La décision du gouvernement de couper 850 millions d’euros dans le budget de la défense nationale vient d’entraîner la démission du chef d’état-major des armées. Le gouvernement doit revenir sur cette décision budgétaire », jugent les coprésidents du groupe Stéphane Demilly et Franck Riester, le président de l’UDI Jean-Christophe Lagarde et Olivier Becht, membre de la commission de la Défense.

Ils soulignent, dans un communiqué, que « certes la France doit réduire son déficit, mais la France est aussi un pays en guerre contre le terrorisme islamiste », avec « tous les jours des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour nous protéger sur le territoire national (opération Sentinelle) et pour combattre les jihadistes et Daech en Irak, en Syrie et en Afrique (opération Barkhane) ».

« Réduire les budgets, c’est rapidement se retrouver avec des matériels anciens et dépassés, et, à moyen terme, mettre en péril la sécurité de notre pays », alertent ces députés.

Source: AFP