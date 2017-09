Demande de couverture : Comité de pilotage de l’étude nationale sur les enfants et les jeunes hors du système éducatif au Sénégal

L’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) vous invite à l’ouverture officielle de la réunion du Comité de pilotage de l’Etude nationale sur les enfants et les jeunes hors du système scolaire au Sénégal, le mardi 26 septembre 2017, à partir de 8h00, au Radisson Blu Hotel, Dakar.

L’évènement sera co-présidé par le ministre de l’Education nationale, M. Serigne Mbaye Thiam, et la directrice de l’USAID, Mme Lisa Franchett.

Cette réunion sera l’occasion de partager les résultats de l’Etude nationale sur les enfants et les jeunes hors du système éducatif au Sénégal avec les membres du Comité de pilotage, les acteurs du secteur et le public.

L’Etude a été réalisée en 2016 en étroite collaboration avec le Ministère de l’éducation et l’Agence nationale des statistiques et de la démographie (ANSD). Cette réunion aboutira à la validation du rapport avant sa finalisation et sa diffusion.

Les objectifs de cette étude étaient entre autres de fournir des données actualisées et nationales sur les enfants et les jeunes hors du système éducatif au Sénégal, afin d’assurer une meilleure prise en charge de leurs besoins et attentes en matière d’éducation ou de formation. Elle compte aussi combler le déficit de données et améliorer la compréhension des barrières à une éducation universelle des enfants âgés de 6 à 16 ans.

L’étude a été conçue pour remédier à l’écart de données sur la question des enfants et des jeunes hors du système éducatif au Sénégal (décrochages et jamais inscrits) pour soutenir à la fois la planification stratégique du ministère de l’Éducation et la programmation de l’USAID dans le domaine de l’accès équitable à l’éducation.

La presse est cordialement invitée à couvrir l’évènement.

