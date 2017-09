Début du tournage des quatre suites d' »Avatar »

CINÉMA. James Cameron s’est enfin attelé à tourner les prochains opus du plus gros succès de l’histoire du cinéma.

Enfin ! Après des années d’attentes et de doutes, le tournage des épisodes 2, 3, 4 et 5 d’Avatar a débuté sous la direction de James Cameron.

Plus d’un milliard de dollars de budget. Le cinéaste américain a décidé de faire d’une pierre… quatre coups. Lundi, il a en effet commencé les prises de vues pour les quatre suites d’Avatar, d’une seule traite. Les films sortiront à intervalles non réguliers : en décembre 2020, 2021, 2024 et 2025.

Pour rappel, Avatar reste le plus gros succès de l’histoire du cinéma (inflation non prise en compte), avec 2,8 milliards de recettes. Le budget de ces quatre nouveaux films représentent lui une somme supérieure à un milliard de dollars.