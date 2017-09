Dans un discours fracassant à la tribune de l’ONU, Trump menace de détruire les « Etats voyous »

Abidjan, 19 sept (AIP) – Dans un discours fracassant prononcé mardi à la tribune de l’ONU, le président américain, Donald Trump, a menacé de détruire les « Etats voyous » qui constituent une menace pour le monde.

Dans sa première allocution devant les dirigeants du monde réunis à New York lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, Trump a vivement critiqué le régime nord-coréen qui multiplie les essais de missiles.

« Il est temps que toutes les nations du monde travaillent ensemble pour isoler le régime de Kim. (…) Monsieur missile est en mission suicide », a-t-il fustigé, menaçant de « détruire totalement la Corée du Nord » si les Etats-Unis ou un de ses alliés étaient visés par Pyongyang.

Le chef d’Etat américain réitéré qu’il ferait toujours passer l’Amérique d’abord, dénonçant également l’accord nucléaire avec l’Iran ainsi que la situation au Venezuela. « En tant que président des Etats-Unis, je ferai toujours de mon pays une priorité. Comme vous, dirigeants du monde, vous devriez faire de vos pays une priorité », a affirmé Donald Trump aux chefs d’Etat réunis à New York.

« Le régime de Bachar Al-Assad est criminel. Il a eu recours à des armes chimiques contre sa population et contre des enfants. (…) C’est la raison pour laquelle les États-Unis ont mené une opération militaire contre une base militaire », a-t-il proféré.

Trump promet aussi de mettre un terme à l’islamisme radical. « Nous devons empêcher les terroristes d’avoir des sanctuaires et des ressources. Nous devons les chasser de nos pays. Faire en sorte que les pays qui sont des suppôts du terrorisme rendent des comptes », a-t-il lancé.

« Nous sommes pilotés par les résultats et non par les idéologies. Nous avons une politique de réalisme avec des objectifs partagés et des valeurs partagées. (…) En Amérique, nous ne voulons pas imposer notre modèle, mais le laisser briller partout dans le monde pour qu’il soit vu comme un exemple », a indiqué M. Trump.

Il a annoncé que son pays va dépenser 700 milliards de dollars dans la défense. « Nous aurons l’armée la plus puissante que nous ayons jamais eue », a-t-il assuré.