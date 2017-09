Danielle Darrieux devient est la nouvelle doyenne des comédiennes françaises

CINÉMA. La doyenne des comédiennes françaises, Gisèle Casadesus, est décédée dimanche à l’âge de 103 ans. Qui est désormais la doyenne des comédiennes françaises ?

Danielle Darrieux est née le 1er mai 1917. À 100 ans et plus de 80 de carrière, l’actrice a côtoyé les plus grands : Jean Gabin, Richard Burton, Jean Marais, puis Bourvil, Fernandel, De Funès, Delon, Brialy, Piccoli… Avec 103 films à son actif et une trentaine de pièces de théâtre, Danielle Darrieux incarne à la fois la grâce, la beauté et le talent. Elle vit aujourd’hui dans l’Eure. Selon son entourage qui s’est confié à l’AFP, « elle n’est plus en mesure de se déplacer mais physiquement elle va bien ».

La comédienne a été l’inoubliable partenaire de Charles Boyer dans «La Ronde» (1951), de Jean Gabin dans «La Vérité sur Bébé Donge» (1953) ou de Gérard Philipe dans «Le Rouge et le Noir» (1954). «Mayerling» est son premier grand rôle tragique en 1936. Un succès mondial qui lui ouvrira les portes d’Hollywood. Si dans les années 50, Danielle Darrieux est l’actrice préférée du public, elle laisse peu à peu la place à la sulfureuse Brigitte Bardot. Mais elle n’a pas dit son dernier mot. L’actrice triomphe à Broadway en 1971 dans une comédie musicale sur Coco Chanel. Elle joue, en 1982, dans «Une chambre en ville» de Jacques Demy et dans les années 2000, dans «Oscar et la Dame rose», qui lui vaut un Molière de la meilleure comédienne. L’icône a également inspiré de jeunes réalisateurs comme François Ozon («Huit femmes» 2002).

Renée Deneuve, fierté de sa fille

On citera également Renée Deneuve, dite Renée Simonot, une comédienne française née le 10 septembre 1911 au Havre, et donc âgée de 106 ans. Mariée à l’acteur Maurice Dorléac, elle est la mère de Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, et la grand-mère de Christian Vadim et Chiara Mastroianni.

Dans un entretien publié par «M, le magazine» en 2012, Catherine Deneuve évoquait sa mère en ces termes : «C’est incroyable, oui : ma mère a 100 ans ! Bientôt 101. Elle vit seule chez elle, joue au bridge, porte des lunettes mais conserve une très bonne ouïe et une tête formidable. C’est assurément une image réconfortante de la vieillesse. Je me dis que, question énergie, on doit tenir pas mal de ma mère, mes sœurs et moi ! […] Elle a été comédienne très jeune, elle a même joué enfant au théâtre et fut doyenne de l’Odéon à 30 ans. Et puis elle s’est arrêtée de travailler à la naissance de sa troisième fille. C’est un gros truc que d’élever quatre enfants. D’autant qu’elle nous a laissées assez libres.»

Cnews Matin