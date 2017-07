Crise du Golfe: Le Drian rencontre les dirigeants koweïtiens

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a rencontré dimanche les dirigeants de Koweït, principal médiateur dans la crise entre le Qatar et ses adversaires arabes qui lui imposent des sanctions économiques après l’avoir accusé de soutenir le « terrorisme ».

Le ministre français a d’abord été reçu par l’émir, cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah avant de s’entretenir avec son homologue koweïtien, cheikh Sabah Khaled Al-Sabah, a rapporté l’agence officielle Kuna, sans plus de précisions.

M. Le Drian a déclaré samedi, au début de sa tournée qui l’a déjà conduit au Qatar et en Arabie saoudite, vouloir apporter le soutien de son pays à la médiation koweïtienne dans la crise.

Selon Paris, la mission de M. Le Drian vise à plaider pour un « apaisement rapide » dans cette crise diplomatique sans précédent dans le Golfe.

Le 5 juin, l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats et l’Egypte ont rompu leurs relations avec le Qatar et lui ont imposé des sanctions économiques, en l’accusant de soutenir le « terrorisme » et en lui reprochant ses liens étroits avec l’Iran chiite, rival régional du royaume saoudien sunnite. Le Qatar a nié ces accusations.

Le ministre français est attendu dimanche soir pour la fin de sa tournée à Abou Dhabi.

bur/mh/nbz

Source: AFP