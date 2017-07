Côte d’Ivoire/Un nouveau DG à la filiale ivoirienne d’un groupe international de microfinance

Abidjan, 17 juil (AIP)- Un nouveau directeur général a été désigné à la tête de la filiale ivoirienne d’un groupe international de microfinance, a appris lundi l’AIP auprès de la structure.

Gaël Briot, banquier de formation, succède ainsi à Grégoire Danel-Fedou, nommé au poste de directeur des Opérations du Groupe international Advans.

Ancien DG de la filiale tunisienne, Gaël Briot entend ainsi mettre au service du développement de celle de la Côte d’Ivoire son expertise acquise dans le domaine de la microfinance et du développement au cours de précédentes missions en Afghanistan et à Madagascar, mais également dans les filiales camerounaise, ghanéenne, tanzanienne et tunisienne du groupe.

« Avec le soutien de l’ensemble de nos équipes, nous continuerons sur notre lancée en relevant des défis de plus en plus ambitieux tant au niveau de l’innovation dans les services que dans l’articulation de notre politique de développement commercial », a-t-il promis, avant d’annoncer l’ouverture pour le second semestre 2017, l’ouverture de nouvelles agences dans les villes de Daloa, Abengourou, Gagnoa.

« Nous procéderons également à l’extension de nos gammes de produits à l’attention des PME et des coopératives agricoles d’ici au premier trimestre de 2018 », a ajouté M. Briot qui a pris fonction le 1er juin, selon le communiqué du groupe

