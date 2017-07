Côte d’Ivoire/Un cultivateur écope de six mois de prison pour détention illégale d’arme à Bouna

Bouna, 13 juil (AIP)- Noufé Sié Jocelyn, 43 ans et cultivateur à Farako, à été condamné mercredi par la section de tribunal de Bouna à six mois de prison ferme pour détention illégale de munitions, arme à feu de la cinquième catégorie et menace de mort proférée à l’encontre de Kouamé Siaka, également cultivateur dans ladite localité.

A l’origine de cette menace, un conflit foncier. Malgré le règlement de ce litige par le chef du village puis après par le sous-préfet de la localité, le sieur Noufé Jocelyn s’est toujours offusqué de cette décision clamant que cette portion de terre appartient à son défunt père.

Le 28 mai, celui-ci surprend sur ladite parcelle, Kouamé Siaka le nouveau propriétaire qui la défrichait. Sans crier gare, Noufé Jocelyn sort son fusil de chasse de type calibre 12, le pointe sur le cultivateur et le rassure d’une mort imminente si ce dernier s’obstine à toujours occuper cette parcelle.

Kouamé siaka n’aura la vie sauve que grâce à l’arrivée inopinée de ses enfants venus lui apporter sa nourriture. Une présence de trop pour Noufé Jocelyn qui, honteusement, baissa son arme et disparu les broussailles.

En dépit de la peine privative, il a été sommé de payer une amende de 300 000 francs CFA.

(AIP)

on/fmo

Source: AIP