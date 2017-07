Côte d’Ivoire/Le Sud-Comoé magnifie les actions du Président Alassane Ouattara

Abidjan, 16 juil (AIP)- Les populations de la région du Sud-Comoé ont organisé samedi au stade municipal de Grand-Bassam, une cérémonie d’hommage et de soutien aux actions du Président de la République, Alassane Ouattara.

Soutenu par de nombreuses délégations venues des régions du Poro, de l’Indénié-Djuablin, du Bounkani, du Bélier, de la Mé, du Moronou les populations de Sud-Comoé avec à leur tête le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, sont sorties massivement, malgré la forte pluie qui s’est abattue à Grand-Bassam pour exprimer leur reconnaissance à l’égard du Chef de l’Etat qui « a beaucoup fait, en termes de réalisations et d’actions, en si peu de temps », pour la Côte d’Ivoire tout entière et particulièrement pour cette région.

Selon le vice-Président qui avait à ses côtés, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du Gouvernement, ce rassemblement est l’expression d’un hommage mérité à Alassane Ouattara pour son dévouement et son engagement sans faille, pour le développement économique et social de la Côte d’Ivoire.

C’est le signe aussi d’un soutien fort à sa vision pour l’émergence et pour le développement, à son action inlassable en faveur de la paix et de la stabilité et de la promotion du bien-être des populations ivoiriennes, a ajouté Duncan.

«C’est une très grande fierté pour moi de voir mes sœurs et frères du Sud-Comoé, en communion avec ceux des régions du Grand-Centre, du Gontougo, de l’Indénié-Djuablin, de la Mé, du Moronou et du Poro, consacrer ce jour à la célébration des valeurs de reconnaissance et de fidélité», a poursuivi le vice-Président.

Daniel Kablan Duncan a exprimé sa fierté de travailler auprès du Président de la République et surtout pour sa nomination à la vice-présidence.

«A titre personnel, permettez-moi de lui traduire l’expression renouvelée de mon infinie reconnaissance pour cette grande confiance dont il me fait l’insigne honneur. C’est un sentiment de très profonde gratitude qui m’habite aujourd’hui encore, et une grande fierté de servir notre pays, en toute humilité, sous la haute égide de ce grand homme d’Etat », s’est-il réjoui.

Évoquant, entre autres, l’autoroute Abidjan-Bassam, le VITIB qui regroupe, à ce jour, une vingtaine d’entreprises, l’inscription de Grand-Bassam au patrimoine mondial de l’Unesco, la création de zones industrielles à Grand-Bassam, Bonoua et Aboisso, la construction de la station de traitement d’eau de Bonoua, le bitumage des villes de la région, la promotion des cadres de la région…, le vice-Président a souligné que le Sud-Comoé a beaucoup reçu du Président Alassane Ouattara, tout en lui réaffirmant le soutien sans faille de ses parents.

«Le Sud-Comoé a toujours été et doit demeurer à l’avant-garde des efforts et initiatives de promotion de l’unité, de la paix et du progrès en Côte d’Ivoire. Avec ces valeurs et dans la continuité de la forte complicité qui caractérise ces deux grands leaders, l’émergence de la Côte d’Ivoire est à notre portée », a-t-il promis.

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à la tête d’une forte délégation venue de la région du Poro, a réitéré son infinie gratitude au Président Ouattara. Il a lancé un appel à l’unité et à la cohésion de l’ensemble des populations ivoiriennes, estimant que c’est dans l’unité, la cohésion et la paix que la Côte d’Ivoire parviendra à relever tous les défis.

Les rois et chefs traditionnels ont massivement effectué le déplacement pour cette cérémonie d’hommage et de soutien.

