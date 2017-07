Côte d’Ivoire/Le député de Man dément un quelconque problème entre les présidents Ouattara et Soro

Odienné, 15 juil (AIP)-En tournée de sensibilisation et d’information des militants du Kabadougou, le député de Man, Siki Blon Blaise, a invité, vendredi, les militants du Rassemblement des républicains (RDR) de Samatiguila à la sérénité car, a-t-il affirmé, il n’y a aucun problème entre le président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, et le président de la République, Alassane Ouattara.

« Ceux qui vous racontent ce qu’ils ne savent pas, vous font croire que rien ne va entre SEM. Alassane Ouattara et son jeune frère, Guillaume Soro. Au nom du président par intérim du RDR, je vous dis qu’il n’y a rien entre Alassane et Guillaume Soro. Vous pouvez être tranquilles. Préparez-vous pour envoyer une bonne délégation au congrès prévu les 9 et 10 septembre », a déclaré Siki Blon Blaise.

Selon l’élu politique, la tournée entamée, jeudi, dans les chefs-lieux de département de la région du Kabadougou vise à rassurer les militants que le parti se porte bien et que le congrès va se tenir en septembre prochain.

Les précongrès éclatés ont eu lieu à fin avril et le congrès est prévu pour se tenir les 9 et 10 septembre 2017.

La mission de mobilisation et d’information veut rassurer les militants sur les « rumeurs » qui inondent les réseaux pour leur permettre de préparer sereinement ce rendez-vous politique du parti au pouvoir, indique-t-on.

