Côte d’Ivoire/Lancement d’une caravane pour consulter des milliers de personnes dans l’Agnéby-Tiassa

Agboville, 15 juil (AIP) – Le conseil régional de l’Agnéby-Tiassa a procédé vendredi, dans le village de Grand-Yapo, au lancement de la troisième édition de la caravane de consultations médicales foraines, dont l’objectif est de toucher plus de 3000 personnes à faibles revenus et de susciter l’amélioration du taux de fréquentation des centres de santé qui était de 35% en 2016.

Le thème de l’édition 2017 de cette caravane est « La santé dans notre assiette ». Selon le président du conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, M’Bolo Martin, concepteur de cette caravane, elle vise à contribuer à l’amélioration de la santé des populations de la région. « La santé précède le développement, parce que sans la santé, aucune activité humaine n’est possible », a-t-il ajouté, expliquant qu’il est bon d’initier chaque année une activité médicale au profit des populations pour les aider à prendre soin d’eux-mêmes et à prendre conscience de ce que la santé nécessaire est avant toute chose.

Ce projet sera exécuté en 10 étapes, à travers des séances de consultation et de dépistage de diverses maladies au niveau des quatre départements de la région, à savoir Agboville, Tiassalé, Sikensi et Taabo.

La présente édition devra coûter près de six millions de francs CFA et permettra à l’équipe composée de médecins et techniciens de la santé de sensibiliser et éduquer les populations sur certaines pathologies et remettre des produits pharmaceutiques aux malades.

