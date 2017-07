Cote d’Ivoire/La Turquie célèbre l’an 1 de la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016

Abidjan, 15 juil (AIP)- La Turquie a célébré ce samedi le premier anniversaire de la tentative du coup d’État du 15 juillet 2016 qui a fait plus de 250 morts, 2000 blessés et occasionné la destruction des édifices publics tels que le palais présidentiel, l’Assemblée nationale, l’État-major et l’organisation nationale de renseignements.

Selon l’ambassadeur de Turquie en Côte d’Ivoire, Esra Demir, rencontré vendredi Abidjan, cette tentative de coup d’État a été perpétrée par l’organisation FÊTÔ dirigée par l’imam Fethullah Gulen.

Cette célébration, a-t-elle ajouté, est une occasion pour la Turquie de rendre un hommage aux martyrs qui n’ont pas hésité à donner leur vie pour sauver la nation.

La Turquie a été marquée par six tentatives de coup d’État, mais cette dernière a été déjouée par le peuple, a-t-elle souligné.

