Côte d’Ivoire/La population d’Oumé sensibilisée sur la lutte contre les ALPC

Oumé, 15 juil (AIP)- A l’initiative du préfet d’Oumé, une rencontre de sensibilisation à la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC), vendredi à la salle de conférence de la préfecture.

Selon le préfet Dogbo Labé François, sur demande du gouvernement, un comité de la Commission nationale de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (COMNAT-ALPC) doit être installé dans le département d’Oumé.

Comprenant 12 membres et présidé par le préfet, ce comité départemental est chargé d’informer et de sensibiliser le grand public sur les dangers liés à la prolifération et à la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, de mener des campagnes de sensibilisation et d’incitation aux dépôts volontaires des armes légères et de petit calibre, impliquer les responsables de la société civile et les leaders communautaires dans la collecte des armes et de petit calibre ainsi que les munitions encore en détention dans les localités du pays par des individus non autorisés suite à la crise post-électorale.

En présence des sous-préfets et des directeurs et chefs de services des secteurs public et privé, les forces de défense et de sécurité, les cadres, les responsables politiques, les religieux, les chefs de villages et de communautés, ainsi que les responsables de femmes et de jeunes, et les opérateurs économiques, le préfet d’Oumé a exhorté les chefs de villages et leaders communautaires à aider la commission départementale à réussir sa mission.

