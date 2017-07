Côte d’Ivoire/La 71ème promotion de l’EMPT de Bingerville fait sa sortie officielle

Bingerville, 15 juil (AIP)- La 71ème promotion de l’Ecole militaire préparatoire technique (EMPT) de Bingerville, parrainée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa, a fait sa sortie officielle jeudi, en présence du ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, Alain-Richard Donwahi.

A cette occasion, le commandant-école, le Lieutenant-colonel Tchoumé Hervé, est revenu sur les résultats obtenus aux différents examens scolaires, entre autres, 100% de réussite au brevet d’études du premier cycle (BEPC), session 2017, avant d’indiquer les perspectives pour maintenir l’EMPT sur les rails de l’excellence.

Il s’agit de nouer des partenariats avec d’autres lycées militaires en Afrique et dans le monde pour des échanges d’expériences, d’instaurer de nouvelles filières dans le secondaire et de transformer l’EMPT en institut supérieur militaire polytechnique (ISMP) en vue d’accroître son rayonnement.

Le parrain Mamadou Sangafowa a promis de doter l’établissement d’une salle multimédia, exhortant ses filleuls à garder les valeurs qui leur ont été inculquées.

« Chers filleuls, je vous admire pour vos résultats exemplaires. Pendant sept années, vous vous êtes familiarisés à une institution qui a ses principes et ses valeurs, à savoir la rigueur, le don de soi, la discipline et l’excellence. Gardez toujours en vous ces valeurs et soyez les meilleurs dans tous les domaines », a-t-il déclaré tout heureux du choix porté sur sa personne.

Le ministre Alain-Richard Donwahi a, pour sa part, souhaité une adhésion massive des pensionnaires de l’EMPT à l’armée, vu la qualité de l’effectif de l’école, afin d’avoir une armée de Côte d’Ivoire républicaine comme le veut le président Alassane Ouattara.

« Environ 20 ou 25% d’élèves qui sortent d’ici s’engagent dans l’armée. Je souhaiterais que le taux soit un peu plus élevé, parce que quand on voit la qualité de ces élèves, je pense que c’est important pour notre armée en reconstruction afin qu’ils servent d’exemple à nos militaires », a dit le ministre Donwahi.

Il a assuré que toutes les promesses pour garantir de meilleures conditions de vie aux enfants seront tenues.

La cérémonie a été marquée par la remise de prix aux meilleurs élèves de l’année académique 2016-2017 et des décorations aux encadreurs pour le travail abattu.

Ce sont 82 Ivoiriens, un Guinéen et deux Nigériens qui composaient cette 71ème promotion, a-t-on noté.

(AIP)

Sn/kp

Source: AIP