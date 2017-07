Côte d’Ivoire/Jean Claude Brou félicite le gouvernement portugais

Abidjan, 19 juil (AIP)-Le ministre de l’industrie et des mines, Jean Claude Brou, qui représentait le ministre des Affaires étrangères, a félicité le gouvernement portugais qui selon lui, n’a ménagé aucun effort pour concrétiser toutes les intentions de partenariats.

« M. le secrétaire d’Etat, je voudrais avec votre permission remercié le gouvernement portugais qui n’a ménagé aucun effort pour concrétiser toutes les intentions de partenariat afin de hisser définitivement la coopération économique et commerciale au niveau de la coopération politique et diplomatique », a déclaré M. Brou en présence des autorités ivoiriennes et portugaises.

« Je voudrais également rendre un vibrant hommage au président de la république portugaise dont l’aménagement constant au raffermissement des liens d’amitiés et de coopération s’est traduit par l’énorme invitation adressée au président de la république de Côte d’Ivoire en vue d’effectuer une visite d’Etat dans votre bon pays au cours de l’année 2017 ainsi que toutes les entreprises portugaises que la population ivoirienne découvrent à l’occasion de ces journées dédiées au Portugal », a-t-il ajouté.

Ces journées qui ont débuté mardi et qui prennent fin ce mercredi ont été marquées par le retour en Côte d’Ivoire de la compagnie aérienne portugaise TAP après près de 15 ans d’absence et par la signature de deux accords, note-t-on.

