Côte d’Ivoire/International/ L’un des plus gros icebergs se détache de l’Antarctique

Abidjan, 12 juil (AIP) – L’un des plus gros icebergs a fini par se détacher du continent Antarctique, a annoncé un groupe de scientifiques gallois, mercredi, en se basant sur des images satellite de la NASA.

L’évolution de cet iceberg était scrutée par les scientifiques. D’une superficie estimée à 5 800 km², il se détachait progressivement depuis des années. La faille qui le séparait du continent avait été découverte en 2011 et elle s’était étendue progressivement, pour atteindre environ 200 km de longueur, rapporte le site francetvinfo.fr.

Cet iceberg s’est détaché de Larsen C, une barrière de glace de l’Antarctique, c’est-à-dire un morceau de glace formé par l’avancée sur la mer d’un glacier. Selon les scientifiques du Projet Midas, le morceau qui s’est détaché représente plus de 10% de la surface totale de Larsen C.

« Cet iceberg est un des plus grands jamais vus, et son évolution est difficile à prédire », explique Adrian Luckman, membre du groupe de scientifiques de l’université de Swansea.

Début juillet, l’Agence spatiale européenne (ESA) estimait que l’iceberg aurait une épaisseur d’environ 190 mètres et que sa profondeur sous le niveau de la mer pourrait atteindre 210 mètres. L’ESA estime qu’il pourrait être dangereux pour la circulation maritime.

Le détachement de cet iceberg « est un événement naturel, et nous n’avons pas connaissance d’un quelconque lien avec le changement climatique lié à l’homme », affirme Martin O’Leary, un autre membre du groupe de scientifiques gallois.

(AIP)

cmas

Source: AIP