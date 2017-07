Côte d’Ivoire/International/  Les meilleures entreprises ouest-africaines primées lors de la 1ere Edition prix CEDEAO de la Qualité

Abidjan, 17 juil (AIP) – La 1ère édition du Prix CEDEAO de la Qualité a permis à la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), avec l’appui des partenaires et institutions, de décerner des distinctions aux entreprises primées, à des personnalités et aux institutions ayant contribué à la promotion et au développement de la qualité dans l’espace communautaire.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée à Abidjan, en présence des ministres de la région en charge de la Qualité ou de leurs représentants, des membres du gouvernement ivoirien, du Commissaire en charge de l’Industrie et de la Promotion du secteur privé de la Commission de la CEDEAO, des membres des organisations patronales régionales, de ceux de la Fédération des chambres consulaires de la CEDEAO, des représentants d’institutions régionales et internationales, et de chefs d’entreprises.

Les entreprises lauréates sont récompensées dans trois catégories à savoir petite (C, moins de 20 employés), moyenne (B, entre 20 et 100 employés) et grande (A, plus de 100 employés).

Dans chaque catégorie, il a été attribué un Prix d’Excellence et quatre prix spéciaux (leadership, réalisation des produits, management des ressources et orientation des parties intéressées). Les entreprises qui concourent au Prix Cedeao de la Qualité sont les entreprises lauréates des Prix nationaux de la Qualité.

Pour cette 1ère édition, les entreprises FILTISAC de la Côte d’Ivoire, AGETIP-BENIN du Bénin et CLINA LANCET LABORATORIES du Nigeria, ont successivement reçu les prix d’Excellence dans les catégories A, B et C.

Le Prix CEDEAO de la Qualité est une composante essentielle d’ECOQUAL, la Politique Qualité de la CEDEAO. Il a été institué en 2013 et s’inscrit dans le cadre des multiples efforts de la Commission pour promouvoir la « culture de la qualité » en Afrique de l’Ouest.

Il vise à récompenser les meilleures entreprises ouest-africaines dans le domaine de la qualité avec pour ambition d’encourager les opérateurs économiques et responsables d’organisations à améliorer la qualité des produits ainsi que des services proposés aux consommateurs, selon un communiqué de la CEDEAO transmis lundi à l’AIP.

