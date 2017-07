Côte d’Ivoire/International/ Le président de la BAD attendu au Cameroun pour une visite officielle

Abidjan, 14 juil (AIP) – Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, sera en visite officielle à Yaoundé, au Cameroun, du 15 au 18 juillet, rapporte un communiqué de presse de l’institution panafricaine publié vendredi.

Au cours de son séjour en terre camerounaise, il rencontrera les plus hautes autorités de l’État, en tête desquelles le président de la République, Paul Biya, les membres du gouvernement et les partenaires au développement opérant au Cameroun.

Cette visite entre dans le cadre de coopération qui lie le Cameroun à la première institution financière africaine qu’est la BAD. La coopération entre la Banque et la République du Cameroun existe depuis 45 ans. Elle a débuté en 1972, avec le financement du projet de construction du terminal de l’aéroport international de Douala.

Depuis lors, la Banque a octroyé pour plus de 2,5 milliards de dollars EU (soit près de 1 436 milliards FCFA) de prêts et dons au Cameroun, destinés à financer une centaine de projets de développement dans les domaines des infrastructures nationales et sous-régionales, dans l’agriculture, l’énergie, l’eau et l’assainissement, ainsi qu’en matière de gouvernance, entre autres.

Les opérations et programmes en cours sont en parfaite adéquation avec la stratégie décennale de la Banque pour la période 2013-2022 et ses Cinq grandes priorités, dites Top 5 à savoir « Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie », « Nourrir l’Afrique », « Industrialiser l’Afrique », « Intégrer l’Afrique » et « Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ».

(AIP)

cmas

Source: AIP