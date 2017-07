Côte d’Ivoire/International/ Le marocain « Yasmine Group » en quête de partenaires au Sénégal   

Abidjan, 12 juil (AIP) – Le groupe marocain « Yasmine Group », opérant dans différents domaines d’activités dont l’immobilier, le textile et équipement et les loisirs, compte s’implanter au Sénégal dans le cadre de partenariats avec des opérateurs locaux.

Selon l’agence marocaine de presse MAP, au cours d’une réception-débat organisée, mardi soir à Dakar, en coordination avec le Club des investisseurs marocains au Sénégal, les responsables du groupe marocain ont présenté à des opérateurs publics et privés sénégalais les différentes activités que le groupe a pu développer et consolider depuis plus de 40 ans.

Le directeur développement international du Groupe, Mustapha El Bouri a mis en évidence les valeurs défendues par l’opérateur marocain, qui se résument à des partenariats basés sur la confiance, la qualité des produits, la mise en place de normes, la fiabilité, la construction de marques fortes, le respect et l’écoute du client.

L’objectif de la rencontre de Dakar, la première de cette envergure en Afrique de l’Ouest, est d’identifier des partenaires locaux, notamment dans la composante immobilière, en vue de partager la vision du Groupe et faire bénéficier le pays d’accueil de l’expertise et du savoir-faire acquis dans les différents domaines, a pour sa part affirmé M. Mohamed Alami Berrada, directeur développement du groupe.

La réception-débat s’est tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc à Dakar, Taleb Barrada.

