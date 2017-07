Côte d’Ivoire/International/ L’Allemagne offre des équipements au Centre maritime multinational de coordination de la zone pilote E de la CEDEAO

Abidjan, 16 juil (AIP) – Le ministre béninois des Affaires étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, a salué le soutien de l’Allemagne au Centre maritime multinational de coordination (CMMC) de la Zone pilote E de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), afin de lui permettre de mieux jouer le rôle qui lui est dévolu.

Ce soutien s’est traduit par la remise par l’Allemagne, samedi à Cotonou, au Bénin, d’équipements de communication et de surveillance maritime, de matériel de bureau, et d’un mini bus de marque Toyota Hiace au profit de ce Centre, rapporte une communiqué de presse de la CEDEAO transmis dimanche à l’AIP.

Pour M. Agbénonci, ce rôle porte sur la coopération, la coordination, la mutualisation et l’interopérabilité des moyens dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie maritime intégrée de la CEDEAO dans l’espace maritime de la Zone E.

Pour l’ambassadeur d’Allemagne près le Bénin, Walter Von Den Driesch, la décennie précédente a été marquée par une croissance considérable de ces activités, notamment les actes de piraterie et de vols à main armée dans le Golfe de Guinée, le trafic illicite de drogue, d’armes et d’êtres humains, ainsi que la pêche illégale.

Avec l’équipement en matériel du Centre, a dit M. Driesch, le premier pas est posé pour la construction de l’architecture de sureté et de sécurité de l’espace maritime de la Zone E. « Il revient maintenant au Centre de prouver à la navigation internationale sa capacité à soutenir et à secourir en cas d’urgence 24h sur 24 et 7 jours sur 7 », a-t-il indiqué.

Outre le Nigeria, le Centre maritime multinational de coordination (CMMC) de la Zone pilote E de la CEDEAO est composé du Niger, du Togo et du Bénin, a fait savoir pour sa part la Commissaire chargée des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité de la Commission de la CEDEAO, Mme Halima Ahmed.

Au nom du président de cette Commission, Marcel de Souza, elle a remercié l’Allemagne pour le don d’équipements au CMMC, et pris l’engagement que l’organisation régionale jouera également sa partition dans la lutte contre les activités illicites dans l’espace maritime ouest-africain.

