Côte d’Ivoire/International/ Fête du 14 Juillet : Macron magnifie l’amitié entre la France et les Etats-Unis

Abidjan, 14 juil (AIP) – Dans son discours officiel prononcé à l’issue du défilé de la Fête nationale, vendredi à Paris, Place de la Concorde, le président français Emmanuel Macron a magnifié l’amitié indéfectible entre son pays et les Etats-Unis, invité d’honneur de la commémoration du 14 Juillet 2017.

Le chef de l’Etat a salué l’énergie de ceux ayant écrit l’histoire de la France qui ne commence pas le 14 juillet 1789, mais ce jour-là, a-t-il poursuivi, le peuple a montré les idéaux qu’il devait suivre.

Aussi, a-t-il salué les amis qui sont venus au secours de la France, dont les Etats-Unis. « C’est pourquoi, rien ne nous séparera jamais », a-t-il affirmé, tout en saluant la présence du couple présidentiel américain, Melania et Donald Trump.

Estimant que cette présence est le signe d’une amitié qui traverse le temps, M. Macron a remercié les Etats-Unis « pour le choix fait, il y a 100 ans », de combattre aux côtés de la France, pendant la première guerre mondiale (1914-1918).

Ce discours succède au défilé du 14 Juillet, ouvert cette année, au sol, par des troupes inter-armées des Etats-Unis. Les différentes forces des trois armées françaises (Terre, Air et Marine nationale), soit 3720 personnes en tout, ont pris part au défilé, clos, comme d’habitude, par la Légion étrangère. Des engins motorisés (chars, blindés, véhicules de sapeurs pompiers militaire, motards, hélicoptères…) et des chevaux ont également pris part au défilé.

La Garde républicaine a apporté la dernière touche à la cérémonie militaire, avec les hymnes nationaux des Etats-Unis et de la France, respectivement la Bannière étoilée (The Star-Spangled Banner, en Anglais) et la Marseillaise, juste avant le discours du président Macron.

(AIP)

cmas

Source: AIP