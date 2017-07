Côte d’Ivoire/International/ Didier Drogba enrôlé au service InstaVoice Channels de Kirusa (Communiqué)

Abidjan, 12 juil (AIP) – Avec 23 millions de fans abonnés et plus de 350 célébrités inscrites à travers plusieurs réseaux en Afrique et en Amérique latine, Kirusa présente le footballeur vedette Didier Yves Drogba Tébily sur son service InstaVoice Channels.

Le meilleur buteur de son équipe et ancien capitaine de la sélection nationale de Côte d’Ivoire, Didier Drogba a rejoint le service InstaVoice Channels de Kirusa qui connecte les utilisateurs mobiles avec leurs vedettes et personnalités favorites de tous les milieux, annonce un communiqué publié mercredi par l’Organisation de la presse africaine (APO).

Drogba, qui est le quatrième meilleur buteur de tous les temps du club de Chelsea, utilisera ce service pour laisser des messages vocaux à ses fans qui les recevront directement sur leur portable. Ses fans peuvent donc s’attendre à profiter d’un « tweet vocal » et être au courant de ses tout derniers projets.

Kirusa est un fournisseur mondial de solutions pour le secteur des télécommunications et des médias sociaux. La société permet à ses clients de s’exprimer et de se connecter sans interruption.

Source: AIP