Côte d’Ivoire/International/ $ 200 millions de la BAD pour la 1e phase du PAAIM I au Maroc (Communiqué)

Abidjan, 14 juil (AIP) – Le Conseil d’administration du Groupe la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, vendredi, un prêt de 200 millions de dollars EU, destiné à financer la première phase du Programme d’appui à l’accélération de l’industrialisation au Maroc (PAAIM I).

Ce programme a pour objectif principal d’accélérer l’industrialisation du Maroc et de consolider les bases d’une croissance durable et partagée, rapporte un communiqué de presse de la BAD.

Il vise également à améliorer l’environnement des affaires, dynamiser les exportations et soutenir le financement des activités industrielles qui encouragent l’entreprenariat féminin et le respect de l’environnement.

Le PAAIM répond à deux des Cinq grandes priorités de la Banque (dites Top 5) que sont « Industrialiser l’Afrique » et « Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ». Il vient en soutien du Plan 2014-2020 d’accélération industrielle du Maroc qui ambitionne d’accentuer la diversification de l’économie via de nouvelles filières et grâce aux PME et aux secteurs exportateurs en particulier. Ce Plan entend également accroître la part de l’industrie dans le PIB de 14 à 23 points et créer un demi-million d’emplois à l’horizon 2020.

« Ce programme va donner une nouvelle impulsion au mouvement d’industrialisation du Maroc, ce qui permettra au Royaume de renforcer encore plus son intégration dans les chaînes de valeur mondiales », a déclaré Mohamed El Azizi, directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, lors du Conseil d’administration chargé d’approuver le programme.

Le partenariat entre le Royaume du Maroc et le Groupe de la Banque africaine de développement compte à ce jour 32 opérations, qui totalisent 2,3 milliards d’euros d’engagements dans les secteurs des transports, de l’énergie, de l’eau et assainissement et de l’agriculture – les infrastructures concentrent à elles seules 84 % du total.

Source: AIP