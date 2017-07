Côte d’Ivoire/International/ 13 textes présélectionnés pour la 4ème édition du « Prix théâtre RFI »

Abidjan, 12 juil (AIP) – Suite à l’appel à candidatures pour le « Prix Théâtre RFI » 2017 qui s’est déroulé du 13 mars au 16 avril, 13 textes inédits ont été présélectionnés pour leurs qualités littéraires, dramaturgiques et leur originalité dont un provenant de la Côte d’Ivoire en l’occurrence Là-bas de Fidèle Kofi.

Ces textes seront soumis au vote final du jury composé d’artistes et de professionnels, présidé cette année par l’écrivain Dany Laferrière, rapporte un communiqué de presse transmis mercredi à l’AIP.

Pour cette édition, le comité de sélection a reçu 172 candidatures en provenance de 23 pays d’Afrique, de l’Océan indien, des Caraïbes (hors France d’outre-mer), du Proche et Moyen-Orient. Le « Prix Théâtre RFI » 2017 sera remis à Limoges, le 24 septembre, dans le cadre du Festival Les Francophonies en Limousin.

Ce prix a pour objectif de promouvoir la richesse des écritures dramatiques contemporaines francophones du Sud et de favoriser le développement de carrière de jeunes auteurs, écrivant en français. RFI et ses partenaires offrent au lauréat, entre autres, un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers une dotation financière attribuée par la SACD.

Le « Prix Théâtre RFI » est organisé en partenariat avec le Festival des Francophonies en Limousin, l’Institut français, la SACD, le théâtre de l’Aquarium et le CDN Normandie-Rouen. Il poursuit l’engagement de RFI dans la création théâtrale après le succès des cycles de lectures en public organisés au Festival d’Avignon et diffusés sur les antennes « Ça va, ça va l’Afrique ! » (2013) et «Ça va, ça va le monde ! » (2014, 2015, 2016, 2017).

En 2014, le « Prix Théâtre RFI » a récompensé « Chemin de fer », le texte du congolais Julien Mabiala Bissila, en 2015 l’auteure libanaise Hala Moughanie pour « Tais-toi et creuse » et en 2016 le guinéen Hakim Bah pour « Convulsions ».

(AIP)

cmas

Source: AIP