Côte d’Ivoire/Appel du sous-préfet à l’union et à l’entente pour le développement de Djangokro

Dimbokro, 17 juil (AIP) – En tournée de prise de contact dans sa circonscription administrative, le tout premier sous-préfet de Djangokro, Koné Dembélé Emma Djaha, a appelé les populations à l’union et à l’entente en vue du développement de leur localité.

« Je vous exhorte à l’union et à l’entente pour le développement de notre jeune sous-préfecture. Je compte sur tous notamment la jeunesse, les femmes et les mutuelles de développement pour amener chaque village de notre circonscription administrative au développement », a déclaré, samedi, dans le village de Booré, Koné Dembélé Emma Djaha qui a pris fonction le 8 mai à la tête d’une sous-préfecture qui compte 14 villages.

Pour Mme le sous-préfet, de nombreux problèmes d’ordre infrastructurel existent certes dans la circonscription mais, « ces problèmes existent partout », a-t-il fait savoir, en ajoutant : « L’Etat ne peut pas tout faire. Il fait ce qu’il peut et il appartient à nos parents de se mettre ensemble pour aider l’Etat à les aider en initiant dans la solidarité des projets de développement ».

Koné Dembélé a invité, par ailleurs, les populations de Djangokro et des villages satellitaires à déclarer les naissances à la sous-préfecture, à rendre propre leurs villages, à faire la certification de leur terre et à se mobiliser autour des projets initiés par des ONG et organismes internationaux pour leur bien-être.

Débutée le 28 juin, cette tournée prend fin le 21 juillet prochain par l’étape du chef-lieu de sous-préfecture.

(AIP)

ik/kp

