Côte d’Ivoire / VIIIèmes Jeux de la Francophonie : Songon (Abidjan) attend « le coup de sifflet de l’arbitre »

Abidjan, 19 juil (AIP) – La commune de Songon, à l’ouest du District d’Abidjan, « attend le coup de sifflet de l’arbitre » pour démarrer l’animation du Village secondaire de Dagbé, lieudit du carrefour de Jacqueville sur la route de Dabou.

«Le site est prêt, une opération de salubrité y est en cours, des comités de mobilisation sont constitués, une caravane est prévue, des projections des compétitions seront organisées et l’espace animé pendant toute la période. Nous n’attendons plus que le coup de sifflet de l’arbitre pour démarrer, », a assuré, mardi, le secrétaire général de la mairie, Akobé Marc-Venance.

A deux jours du démarrage des compétitions, la ville natale du ministre en charge de l’organisation, le gouverneur du District d’Abidjan, Beugré Mambé, brille par le manque des drapeaux officiels des Jeux et de la Côte d’Ivoire sur les artères et espaces publics.

Le comité local présidé par le maire veille au réglage de tous les derniers détails pour que la ville de Songon ne rate pas l’événement, a promis le secrétaire général.

Abidjan abrite à partir de vendredi, et ce jusqu’au 30 juillet, les VIIIèmes Jeux de la Francophonie à laquelle participeront plus 4000 athlètes, officiels et journalistes.

